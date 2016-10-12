Половина россиян выступила за приоритет расходов на «оборонку»

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные нового опроса «об армии как общественном институте, а также о приоритетности ее финансирования в условиях кризиса».

По данным ВЦИОМ, наблюдается рост общественного престижа армии. Так, 58% россиян считают, что развитие военной промышленности ведет к положительным изменениям в экономике России в целом, против 27%, придерживающихся противоположной точки зрения.

«В нынешней непростой экономической ситуации каждый второй отдал бы приоритет расходам на обеспечение обороноспособности нашей страны перед другими сферами», — сообщает ВЦИОМ. При этом 35% респондентов считают первоочередной необходимостью обеспечение социальной сферы.

Данные центра гласят, что 64% граждан страны считают службу в армии «хорошей школой жизни для молодых людей» (против 33% по данным 1990 года). Лишь 24% отметили негативное отношение к службе в армии, отметив, что она «часто калечит юношей морально, а порой и физически». Также 52% опрошенных видят в офицерах людей высокой морали и считает, что молодые мужчины должны брать с них пример.

Среди социальных институтов, играющих ключевую роль в воспроизводстве традиционных ценностей, способствующих формированию патриотизма, любви к родине, респонденты обозначили армию (39%), семью (67%) и школу (49%).

Опрос ВЦИОМ проводился 20-21 августа среди 1600 человек в 130 населенных пунктах РФ.