Аудиторской компании Deloitte временно запретили заключать контракты с Россией

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора приостановила членство аудиторской компании Deloitte, входящей в «большую четверку» лидеров, лишив ее возможности участия в тендерах на 30 дней. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

При этом причины, побудившие службу принять такое решение, не раскрываются.

Сообщается, что предписание о приостановке членства в СРО было вынесено по итогам проверки Deloitte.

«Федеральное казначейство провело внеплановую проверку в отношении аудита финансовой отчетности бывшего клиента за 2014 год. Казначейство направило предписание в Аудиторскую палату России (членом которой является Deloitte), которая проинформировала нас об этом 10 октября. Как мы понимаем, в предписании АПР указано, что членство ЗАО "Делойт и Туш СНГ" должно быть приостановлено на срок 30 календарных дней», — пояснили «Коммерсанту» в компании.

Президент СРО «Российская коллегия аудиторов» Александр Руф отметил, что месяц Deloitte не сможет заключать новые договоры, «а в данный момент это весьма критично, так как именно сейчас сезон заключения договоров на аудит годовой отчетности».

Клиентами Deloitte являются: банк «Юникредит», ОТП-банк, МТС-банк, банк «Зенит» и другие. Многие из клиентов не смогут отказаться от услуг компании, так как тендеры уже прошли, и договоры заключены ранее вынесенного решения.