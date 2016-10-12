В Подмосковье ограбили дом актера Александра Домогарова

В Истринском районе Подмосковья неизвестные обокрали дом народного артиста РФ Александра Домогарова. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, были украдены ювелирные изделия и дорогие часы.

«Кража ценностей и часов совершена из частного дома Александра Домогарова, расположенного в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) "Зеленая горка". Заявление о преступлении поступило в полицию накануне утром», — сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что в настоящее время устанавливается ущерб от кражи и проводится проверка. Однако отказался сообщить другие подробности.