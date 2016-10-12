Избиение дочери Емельяненко стало уголовным делом

Московская полиция возбудила уголовное дело по статье «Побои» по факту нападения на 16-летнюю дочь президента Союза смешанных единоборств ММА, чемпиона ММА России Федора Емельяненко. Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Ева Меркачева.

По ее словам, жертвой избиения стала девочка 2000 года рождения, которая до сих пор находится в больнице. При этом в СМИ до сих пор содержится противоречивая информация о том, на кого именно напал неизвестный мужчина — на 16-летнюю или девятилетнюю дочь Емельяненко.

Ранее «Интерфакс» сообщил о начале полицейской проверки по факту нападения. Известно, что на месте происшествия установлены не настоящие камеры видеонаблюдения, а муляжи, поэтому записи не будет.

СМИ пишут, что к девочке, возвращавшейся из школы, подошел незнакомый мужчина и с силой толкнул ее в грудь. Придя домой, дочь Емельяненко почувствовала сильную боль в грудной клетке и страдала от нее несколько дней, пока это не заметила ее мать. После этого пострадавшую доставили в больницу, где врачи диагностировали у нее ушиб грудной клетки и брюшной полости.

Журналисты сразу же связали нападение на дочь Емельяненко с его недавним конфликтом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым по поводу детского турнира по боям без правил в Грозном, который транслировался по ТВ.

Емельяненко выразил возмущение по поводу участия маленьких детей в подобном виде спорта, чем вызвал шквал критики от сторонников чеченского лидера.

На федеральном уровне поддержку получила точка зрения президента Союза смешанных единоборств ММА, после чего Кадыров призвал своих «защитников» прекратить нападки на него. Все оскорбительные посты в адрес Емельяненко были удалены из соцсетей, а глава Чечни заявил, что борец наверняка «осознал свою ошибку».