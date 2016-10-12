СМИ сообщили о нападении на дочь Емельяненко

В Москве напали на девятилетнюю дочь «чемпиона в смешанных боевых искусствах», который критиковал детские бои на турнире в Чечне, сообщает «Московский Комсомолец». Надо отметить, что в заметке не указано имя «чемпиона». Однако по словам про критику Кадырова можно сделать вывод, что речь, очевидно, идет о президенте Союза ММА (смешанных боевых искусств) Федоре Емельяненко, который ранее называл прошедшие в Грозном соревнования с участием детей недопустимыми.

По данным издании, в конце прошлой недели дочь «чемпиона», которая возвращалась из школы домой, ударили в грудь. «Тем не менее она каким-то чудом дошла с портфелем до дома. (...) Сначала девочка не стала ничего рассказывать маме. Но потом ее стали мучить боли. Все выходные она пролежала, мама заметила это и решила отвести ее к доктору», — пишет МК.

В Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии ребенку поставили диагноз «ушиб грудной клетки и брюшной полости». В свою очередь, в правоохранительных органах столицы сообщили, что девочка не может описать нападавших, и предположили, что, возможно, ее запугали. Официального подтверждения информации о нападении на дочь Федора Емельяненко не поступало.