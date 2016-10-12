12 октября 2016, 11:21
Глава ВТБ назвал ожидаемую ключевую ставку ЦБ в 2017 году
Андрей Костин, глава ВТБ, в своем интервью Bloomberg TV рассказал о возможном снижении ключевой ставки Центробанка России в следующем году.
«Есть шансы, что ключевая ставка будет снижена до 7-8%, что будет намного лучше для экономики, чем текущие 10%», — сообщил Костин.
При этом он считает, что замедляющаяся инфляция позволяет ЦБ сделать этот шаг.
«Очевидно, что экономика нуждается в дешевых деньгах для возобновления экономического роста, но я считаю, что ЦБ осторожен, иногда слишком осторожный», — добавил глава ВТБ.
Напомним, что Центробанк РФ понизил ключевую ставку 16 сентября 2016 года на 0,5%, и на данный момент она составляет 10%.
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