Посла РФ решили вызвать в финский МИД для разъяснений

Российского посла в Хельсинки Александра Румянцева завтра, 13 октября, собираются вызвать в МИД Финляндии для получения разъяснений в связи с информацией о нарушении воздушного пространства страны российскими истребителями, передает «Интерфакс».

Инцидент, о котором идет речь, произошел 6 октября во второй половине дня к югу от города Порвоо. Соответствующее сообщение поступило от финских военных. Они утверждают, что Су-27 ВКС РФ в течение минуты находился над территорией Финляндии. Минобороны России опровергло эти данные.

На следующий день, 7 октября, финские военные вновь сообщили о появлении российского истребителя в воздушном пространстве Финляндии. Пограничная служба страны начала расследование, с материалами которого будет ознакомлен российский посол.

Отметим, что 7 октября Румянцева уже вызывали в МИД Финляндии, где проинформировали о предполагаемых нарушениях со стороны российской авиации, а также потребовали разъяснений.