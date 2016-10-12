Глава МИД Франции выразил сожаление из-за отмены визита Путина

Глава МИД Франции Жан-Марк Эйро заявил, что сожалеет об отказе президента РФ Владимира Путина от визита в Париж для обсуждения ситуации в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

10 октября президент Франции Франсуа Олланд заявил о возможной отмене встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая должна состояться 19 октября в Париже. «Я задался этим вопросом. Полезно ли это, окажет ли какое-то воздействие? Можем ли мы еще сделать что-то, что позволит остановить его совместные с сирийским режимом действия, то есть поддержку режима, который бомбит население Алеппо?» — сказал Олланд.

11 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин отменил визит во Францию. Он пояснил, что изменения в расписании президента произошли из-за того, что из программы мероприятий визита исчезло открытие российского культурно-духовного центра. Он отметил, что Путин «будет готов посетить Париж в то время, когда это будет комфортно для президента Олланда».

12 октября экс-президент Франции Николя Саркози раскритиковал политику Франсуа Олланда в отношении России и назвал ее безответственной.