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12 октября 2016, 10:04
Владимир Путин Россия Франция

Глава МИД Франции выразил сожаление из-за отмены визита Путина

Жан-Марк Эйро
Жан-Марк Эйро
Фото: kapitalis.com

Глава МИД Франции Жан-Марк Эйро заявил, что сожалеет об отказе президента РФ Владимира Путина от визита в Париж для обсуждения ситуации в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

10 октября президент Франции Франсуа Олланд заявил о возможной отмене встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая должна состояться 19 октября в Париже. «Я задался этим вопросом. Полезно ли это, окажет ли какое-то воздействие? Можем ли мы еще сделать что-то, что позволит остановить его совместные с сирийским режимом действия, то есть поддержку режима, который бомбит население Алеппо?» — сказал Олланд.

11 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин отменил визит во Францию. Он пояснил, что изменения в расписании президента произошли из-за того, что из программы мероприятий визита исчезло открытие российского культурно-духовного центра. Он отметил, что Путин «будет готов посетить Париж в то время, когда это будет комфортно для президента Олланда».

12 октября экс-президент Франции Николя Саркози раскритиковал политику Франсуа Олланда в отношении России и назвал ее безответственной.

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