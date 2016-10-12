Госдеп обвинил авиацию РФ и Асада в прицельных ударах по сирийцам

Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Джон Кирби заявил, что Госдеп винит Воздушно-космические войска (ВКС) РФ и ВВС Сирии в нанесении запланированных авиаударов по мирным сирийским жителям, передает «Интерфакс».

«Да, мы считаем, что это так», — подтвердил Кирби. По его словам, США в последнее время убеждаются в «четком стремлении силой захватить город Алеппо, подавить сопротивление».

Представитель Госдепа отметил, что в случае, когда американские военные или их союзники по ошибке атакуют гражданское население, каждый такой инцидент становится предметом тщательного расследования.

Напомним, ранее на дебатах в рамках предвыборной кампании кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что в страданиях сирийского народа повинна Россия.