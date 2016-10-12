На юго-востоке США выросло число жертв урагана «Мэтью»

Количество погибших в результате разрушений, причиненных ураганом «Мэтью» на юго-востоке Соединенных Штатов, возросло до 38 человек, передает американский телеканал NBC.

Напомним, по предыдущим данным, погибших было 33 человека, пропавших без вести — трое. Новые случаи гибели людей зафиксированы в штате Северная Каролина — там «Мэтью» унес больше всего жизней.

Местные власти сообщают, что с прошлой пятницы количество погибших в штате достигло 19 человек, причем один из них скончался от огнестрельного ранения, полученного в ходе конфликта с сотрудником полиции штата.

Губернатор Северной Каролины Пэт Макрори со ссылкой на руководство правоохранительных органов пояснил, что вооруженный мужчина, пытавшийся проехать на своем автомобиле по затопленной дороге, отказался повиноваться полицейским и вел себя настолько агрессивно, что те вынуждены были применить табельное оружие.

Власти Северной Каролины обратились к населению пострадавших от наводнения районов покинуть свои дома. Кроме того, перекрыты мосты через реки, которые вышли из берегов или с существенным подъемом уровня воды.

Напомним, в минувшее воскресенье эксперты Национального центра по слежению за ураганами констатировал ослабление «Мэтью», который до этого прошелся по странам Карибского бассейна и задел часть юго-восточного побережья США, до степени тропического циклона. По предварительным данным, этот ураган стал самым мощным в Атлантике с 2007 года.