МИД выразил удивление отменой визита еврокомиссара по правам человека

МИД РФ прокомментировал сообщения о том, что еврокомиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс отменил свой визит в Россию.

«С удивлением узнали об "отмене" Комиссаром Совета Европы по правам человека Н.Муйжниексом своего визита в Российскую Федерацию. Полагаем, что отменить можно только согласованную обеими сторонами поездку, в то время как в данном случае такой договоренности достигнуто не было, и речь шла только об этапе обсуждения модальностей возможного пребывания Комиссара в России», — сказано в заявлении ведомства.

Тем не менее, МИД РФ заявил о своей готовности продолжить консультации с комиссаром о его возможном посещении России в случае, если он будет придерживаться деполитизированного и беспристрастного подхода при выполнении своего мандата.

Ранее комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс заявил, что решил отложить свою рабочую поездку в Россию из-за несогласия с рядом «ограничений» в программе визита. В частности, он подчеркнул, что поездка предполагает «лишь один полный рабочий день», и этого явно недостаточно, чтоб провести предметное изучение страны.