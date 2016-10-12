iPhone7 взорвался в руках владельца в Китае

В китайской провинции Хэнань житель города Чжэнчжоу пострадал при взрыве iPhone 7. Об этом сообщает местный портал Crienglish.com.

На опубликованном в интернете видео владелец гаджета рассказывает о происшествии. По его словам, происшествие имело место неделю назад в тот момент, когда китаец попытался воспользоваться видеокамерой телефона.

В момент взрыва смартфон раскололся на две части, покалечив своего владельца. У мужчины травмированы лицо и руки.

Отметим, что днем ранее еще один производитель — Samsung Electronics — объявил об остановке мировых продаж смартфонов Galaxy Note 7 и снял эту модель с производства из-за нескольких инцидентов со взрывами данных смартфонов.