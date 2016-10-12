В России начали создавать реестр отечественного IT-оборудования

В России начались работы по созданию реестра отечественного IT- и телекоммуникационного оборудования, пишет газета «Ведомости».

Согласно проекту дорожной карты «Обеспечение суверенитета в области информационных технологий и телекоммуникаций», реестр будет сформирован до конца 2017 года. Он должен позволить производителям оборудования получать господдержку, а покупателям из числа госорганов и ведомств — искать отечественное оборудование.

Проект уже одобрила подгруппа «Интернет + суверенитет». Как рассказал изданию ее руководитель Илья Массух, работать новый реестр программного обеспечения (ПО) будет по аналогии с уже существующим, который ведет Минкомсвязи. Сам реестр будет разделен на классы — серверное, телекоммуникационное оборудование, персональные компьютеры и системы хранения данных. Планируется, что он также будет учитывать четыре степени возможной локализации оборудования.

Ранее сообщалось, что Минпромторг составил два списка российских производителей электроники, которым будут выделены субсидии из бюджета на общую сумму 30 млрд рублей.