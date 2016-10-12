Причиной нападения девочки с ножом в Красноярске стала ревность

По предварительным данным, причиной ссоры и нападения с ножом шестиклассницы на двух одноклассниц в Дивногорске стала ревность. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель ГСУСК по краю Ольга Дегидь.

«Нами начата проверка. По предварительным данным, все три девочки учатся в одном классе. Причина ссоры — ревность. Сначала с мальчиком дружила одна девочка, потом он стал встречаться с другой одноклассницей. Шестиклассница позвала соперницу пообщаться на гору, та пришла с подругой. В результате встречи девочка попросила их повернуться спиной и нанесла обеим удары, приговаривая, что это сюрприз», — рассказала агентству Дегидь.

Ранее стало известно, что поссорившиеся девочки встретились в лесу для выяснения отношений. Во время разговора одна из них ударила ровесниц ножом. Проезжавший мимо водитель автомобиля заметил ссору и смог отвезти пострадавших в больницу. Кроме того, он вызвал полицию.