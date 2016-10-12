Мать экс-подруги Джима Керри подала на него в суд после ее самоубийства

Мать покончившей жизнь самоубийством экс-подруги американского актера Джима Керри Картины Уайт обратилась с иском в суд. Бриджит Суитман обвинила артиста в причинении смерти ее дочери, сообщает ВВС.

Суитман утверждает, что смерть ее дочери вызвала передозировка нелегальными лекарственными препаратами, которые якобы дал ей Керри.

Мать Уайт призвала звезду Голливуда устыдиться своего отношения к ее погибшей дочери: «Как семья мы хотим, чтобы мир знал правду о том, кем на самом деле является Джим Керри — человеком, который заражает вашу дочь тремя передающимися половым путем инфекциями, лжет об этом, называет ее ужасными словами, унижает, использует своих дорогостоящих юристов, чтобы подвергнуть испытанию и заткнуть ее и ее семью, а затем дает ей нелегальные лекарства».