Киев рассказал о существующей угрозе дестабилизации в Харькове

Глава администрации президента Украины Игорь Райнин, экс-руководитель Харьковской области, сообщил о сохраняющейся угрозе дестабилизации ситуации в Харькове. Об этом он рассказал в интервью украинскому «24 каналу».

«Если не принимать каких-то мер и ничего не делать, то, конечно, существует», — заявил Райнин.

При этом, он отметил, что в Харьковской области проходит 600 км госграницы, половина из которой с Россией, вторая половина — с зоной в Донбассе, где ведутся бои.

Напомним, что Райнин был назначен руководителем АП Украины в августе 2016 года.