Инженер из Москвы может быть казнен на Филиппинах из-за перевозки кокаина

На Филиппинах по обвинению в перевозке крупной партии наркотиков арестован гражданин России, пишет в четверг газета «Известия».

Как сообщили изданию в посольстве России на Филиппинах, 31-летний москвич Юрий Кирдюшкин, работающий в столице инженером, 5 октября прилетел в Манилу из Бразилии транзитом через Дубай на рейсе авиакомпании Emirates. В ходе досмотра в аэропорту в его багаже обнаружили, по данным российских дипломатов, 8,5 килограмма кокаина, после чего россиянин был задержан. Филиппинские правоохранительные органы при этом утверждают, что речь идет о 9,9 килограмма наркотика. Россиянину предъявили обвинение, сейчас он находится в тюрьме. За перевозку наркотиков на Филиппинах предусматривается наказание вплоть до смертной казни.

Помимо Кирдюшкина, были арестованы два гражданина КНР, прибывшие тем же рейсом. В их чемоданах обнаружили по 9 килограммов кокаина. Задержанные отрицают причастность к наркоторговле и заявляют, что просто выполняли просьбу своих знакомых провезти багаж.

Сам Юрий Кирдюшкин утверждают, что знакомый из Санкт-Петербурга попросил его привезти из Перу цветки кактуса. Его путь пролегал через Лиму, Хульяку, Фос-де-Игуасу и Сан-Паоло. По словам россиянина, багаж был вскрыт где-то на этом пути, и уже в таком виде он получил его в аэропорту Манилы.

По данным «Известий», Кирдюшкин окончил вузы в Москве и в Лондоне, преподавал в учебном центре «Авиатор», в котором готовят инженерно-технический персонал для авиации. Он готовился к защите кандидатской диссертации по альтернативным видам авиационного топлива.