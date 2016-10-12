Кремль напомнил Великобритании об ответственности за безопасность посольства РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил главе МИД Великобритании Борису Джонсону о необходимости обеспечения безопасности дипломатических учреждений в соответствии с Венской конвенцией. Об этом пишет «Интерфакс».

«Моя коллега Захарова исчерпывающе ответила на заявление министра иностранных дел Великобритании. Я только хотел бы добавить, что господину министру хорошо известно о Венской конвенции и об обязанностях Великобритании нести ответственность за безопасность российских дипучреждений на ее территории», — подчеркнул Песков.

Таким образом Песков прокомментировал заявление главы МИД Великобритании о том, что Россия из-за бомбардировок Алеппо может стать государством-изгоем.

Напомним, 11 октября Борис Джонсон, выступая в парламенте, призвал британцев на демонстрацию к посольству РФ в знак протеста против бомбардировок Алеппо.

«Безусловно, я бы хотел видеть демонстрации у посольства России. Но где же коалиция активистов "Останови войну"?» — сказал Джонсон.