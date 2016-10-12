В Крыму затонул плавучий кран

В районе Ливадии затонул плавучий кран, сообщается на сайте ГУ МЧС Крыма.

Судно следовали в Керчь, но поступило сообщение о его затоплении. На борту крана находился экипаж из 8 человек. Пятеро уже подняты на буксир, поиск трех человек продолжается.

«В районе Ливадии ночью на кран стала поступать забортная вода. В течение часа экипаж боролся за живучесть плавкарана, однако в результате затопления кран перевернулся. Сейчас на месте катастрофы шторм. По словам спасателей, высота волн достигает двух метров. Работает катер МЧС, производится осмотр береговой линии», — цитирует РИА Новости главу пресс-службы регионального МЧС Владимира Иванова.

Он также сообщил, что глубина в месте затопления составляет 91 метр.