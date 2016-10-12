Маркин вступил в должность первого замгендиректора «РусГидро»

Бывший официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин приступил к работе в ПАО «РусГидро» в должности первого заместителя генерального директора компании. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение холдинга.

Маркин будет заниматься организацией работы «РусГидро» со СМИ, а также органами власти. Помимо этого, он будет управлять административно-хозяйственным комплексом компании.

Ранее сообщалось, что Владимир Маркин освобожден от должности официального представителя СК России указом президента.