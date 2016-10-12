12 октября 2016, 16:00
Маркин вступил в должность первого замгендиректора «РусГидро»
Бывший официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин приступил к работе в ПАО «РусГидро» в должности первого заместителя генерального директора компании. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение холдинга.
Маркин будет заниматься организацией работы «РусГидро» со СМИ, а также органами власти. Помимо этого, он будет управлять административно-хозяйственным комплексом компании.
Ранее сообщалось, что Владимир Маркин освобожден от должности официального представителя СК России указом президента.
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