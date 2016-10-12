В Приморье 100 шахтеров начали голодовку

100 работников Лучегорского угольного разреза в приморском крае участвуют в голодовке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя профсоюза угольного предприятия Светлану Параскун.

«На 10:00 (03:00 мск) местного времени ровно 100 работников стали участниками голодовки. При этом никто не отказывается от выполнения своих служебных обязанностей. Пока только один участник акции был отправлен на медицинское освидетельствование по состоянию здоровья», — сказала Параскун.

По ее словам участники голодовки расположились в административном здании предприятия. Никто не уходил домой, все ночевали в нем. Люди пьют только воду и сладкий чай.

Голодовка началась 5 октября из-за сокращения персонала и заработной платы. За последние два года она уменьшилась вдвое. Кроме того, руководство предприятия не предоставляет работникам тарифных льгот и гарантий.

Представитель Дальневосточной генерирующей компании (ДГК) утверждает, что причиной конфликта стало снижение премии за август из-за невыполнения установленных показателей.

11 октября губернатор Приморского края Владимир Миклушевский призвал руководство холдинга «РАО ЕЭС Востока» и ДГК сменить менеджеров Лучегорского угольного разреза. В настоящее время урегулированием ситуации занимается вице-губернатор Приморья Евгений Вишняков.

«Пока результатов нет. Мы настроены продолжать акцию до тех пор, пока наши проблемы не будут решены», — сказала Параскун агентству.