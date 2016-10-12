В Кремле разъяснили слова Путина о кураторстве спорта и туризма

В Кремле опровергли информацию о предстоящей ликвидации министерства спорта РФ с передачей его функций новому агентству, передает «Интерфакс».

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, не планируется каких-либо переформатирований в кабинете министров, включая укрупнение ведомств и передачи сферы спорта и туризма одному из вице-премьеров.

Ранее газета «Советский спорт» со ссылкой на источник в аппарате правительства сообщила, что уже в ближайшее время министерство спорта РФ может быть ликвидировано, а его функции будет выполнять новое агентство в прямом подчинении правительству. В это же агентство войдут Ростуризм и Росмолодежь.

На просьбу журналистов уточнить, означает ли предложение президента РФ о закреплении кураторства спорта и туризма за одним вице-премьером создание новой структуры, Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин имел в виду целесообразность блока кураторства на уровне вице-премьера в кабинете министров. «То есть, вице-премьер, который курировал бы блок вопросов, таких как спорт, молодежная политика и туризм. Президент ничего не говорил и не имел в виду объединение ведомств, слияние ведомств или создание каких-либо новых ведомств, перепрофилирование, переформатирование имеющихся. Об этом президент не говорил», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента также опроверг информацию о том, что президент предлагал пост главы Олимпийского комитета России (ОКР) двукратной олимпийской чемпионке по прыжкам с шестом Елене Исинбаевой. По словам Пескова, «пула кандидатов» на пост главы ОКР нет.