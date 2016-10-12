В московском ресторане рассказали подробности отказа жениха платить за банкет

Управляющий московского ресторана рассказал подробности инцидента с неоплаченным свадебным банкетом на 100 тысяч рублей, передает портал М24.

По словам Азата Мирзоева, представителя ресторана, который расположен на территории района Сокольники на северо-востоке Москвы, когда банкет уже подходил к финалу, жениху принесли счет, после чего тот стал возмущаться из-за слишком большой суммы.

Сотрудники ресторана попытались объяснить клиенту, что первоначальный заказ был на 12 персон, а в итоге гостей пришло больше. В результате мужчина отказался платить, гости разошлись, а его невеста вместе с сотрудниками ресторана добровольно поехала в отделение полиции. Стражи порядка возбудили в отношении жениха уголовное дело о причинении имущественного ущерба путем обмана (часть 1 статьи 165 УК РФ). По словам администратора заведения, мужчина не полностью оплатил банкет — долг превысил 80 тысяч рублей.

Телеканал «Москва 24» опубликовал видео из московского ресторана, где произошел этот инцидент.