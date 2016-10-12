Глава ФНС предложил увязать пенсию и лечение с уплатой налогов

Глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин предложил увязать уплату налогов налогоплательщиком с его правом на получение пенсии и на лечение, передает РИА Новости.

Руководитель ведомства отметил, что сейчас много людей, получающих доходы, не платят налоги и не подают информацию в соответствующие органы. «Должны быть какие-то жесткие меры, в этом смысле я не могу сказать, что сильно поддерживаю закон, который был бы про тунеядство, но, с другой стороны, формирование ваших прав — на пенсию, на лечение, конечно, должно впрямую зависеть от того, платите вы или нет налоги», — сказал Мишустин, выступая в Совете Федерации в среду.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин также заявлял, что в России около 20 миллионов человек трудоспособного возраста, без учета официально зарегистрированных безработных, за которых не поступают социально-страховые платежи, и правительство ищет способы легализации таких лиц.

В конце сентября в российском правительстве уточнили, что не ведут работу над созданием законопроекта, который обяжет нетрудоустроенных граждан РФ оплачивать медицинские услуги самостоятельно.