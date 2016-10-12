Мутко не увидел в России профессионального спорта

Глава Минспорта РФ Виталий Мутко заявил, что принятие закона о профессиональном спорте может серьезно навредить ряду его видов. «Если говорить по большому счету, у нас нет никакого профессионального спорта», — цитирует министра пресс-служба президента России.

Мутко пояснил, что в России действительно много видов спорта, которые «мы называем профессиональными», и сейчас разработан закон о профессиональном спорте, предполагающий сокращение бюджетного финансирования. «Минфин уже дает рекомендации не финансировать клубы, женский хоккей, или гандбол, или водное поло, или женский хоккей с шайбой или с мячом», — возмутился глава Минспорта.

По его словам, несмотря на поиски новых форм привлечения средств (ставки, лотереи и т.п.), рекламный рынок в стране «очень слабый», и при сокращении бюджетного финансирования ситуация в отечественном спорте изменится в худшую сторону. «Они же за собой тащат детско-юношеский, массовый спорт, — пояснил министр. — Поэтому дальнейшая работа будет вестись и по совершенствованию законодательства».

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин поддержал идею сократить государственное финансирование профессионального спорта в России.

«Убежден, что финансирование физкультуры и массового спорта надо увеличивать за счет снижения затрат регионов и компаний с госучастием на профессиональный спорт», — заявил глава государства, добавив, что «профессионалы могут и должны зарабатывать сами».

В настоящее время государство через ряд госкомпаний финансирует, в частности, многие футбольные и хоккейные клубы.