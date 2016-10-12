Мутко сообщил о новых полномочиях Минспорта после реформирования

Глава Минспорта РФ Виталий Мутко сообщил, что в ходе реформирования ведомство получит новые полномочия. Об этом пишет «Интерфакс».

«В целом мы исходим из того, что президент определяет структуру и систему управления федеральных органов. В нашей истории это уже было: с 2008 по 2012 год было министерство спорта, туризма и молодёжной политики. В рамках него работало два агентства. Я считаю, самое главное, что министерству спорта добавится ещё ряд полномочий», — сказал Мутко.

Он также назвал глупостью слухи о неких чрезмерных полномочиях министерства.

«У меня одно полномочие сегодня — получать по голове, особенно когда у нас что-то плохо в стране», — сказал Мутко.

На заседании совета при президенте РФ по физкультуре и спорту Владимир Путин сообщил о скором появлении в управлении российским спортом новых форматов.

«Думаю, никто из присутствующих не будет возражать, что взаимодействовать с международными спортивными федерациями, Международным олимпийским комитетом (МОК), Международным паралимпийским комитетом должны не столько органы исполнительной власти, а прежде всего национальные олимпийский и паралимпийский комитеты, общероссийские спортивные федерации», — сказал глава государства.

11 октября СМИ сообщили о возможной ликвидации министерства спорта уже в ближайшее время. Было высказано предположение, что функции трех ведомств — Минспорта, Ростуризма и Росмолодежи — объединит под своим контролем одно агентство, которое будет находиться в прямом подчинении у кабмина.