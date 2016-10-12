СМИ узнали об уходе первого замминистра образования

Об уходе с поста первого заместителя министра образования и науки Натальи Третьяк сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства сообщил, что ее уход может случиться в самое ближайшее время.

Сама Третьяк эту информацию не опровергла, но от комментариев отказалась.

Пресс-секретарь главы Минобрнауки РФ Ольги Васильевой Андрей Емельянов заявил, что кадровые решения в отношении заместителей министра не комментирует, так как их увольняет председатель правительства.

При экс-главе Минобра Дмитрии Ливанове Третьяк курировала школьное образование. В настоящее время она отвечает за работу правового департамента, а также департаментов госслужбы, управления делами и сетью подведомственных организаций.