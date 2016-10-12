Назарбаев отменил международные визиты из-за болезни

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отменил несколько международных визитов из-за простудного заболевания. Об этом сообщается на официальной странице президента в Facebook.

Из-за недомогания Нурсултан Назарбаев, в частности, не сможет посетить Ереван для участия в заседании в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В заседаниях в рамках ОДКБ в Ереване вместо него примет участие премьер-министр Казахстана.

«Внесены некоторые коррективы, до конца текущей недели участие главы государства в международных мероприятиях не планируется», — сообщает пресс-служба главы государства. Там также сообщили, что в данный момент Нурсултан Назарбаев «проходит плановое лечение». Состояние его здоровья в целом «не вызывает никакого беспокойства». Информация о болезни Нурсултана Назарбаева 11 октября также появилась на официальном сайте президента Казахстана.