Шойгу рассказал о мирных целях проводимых в России военных учений

Министр обороны России Сергей Шойгу заверил, что упреки РФ со стороны Запада являются необоснованными, и все проходящие в стране военные учения являются обычными плановыми мероприятиями. Об этом глава Минобороны рассказал на совещании с представителями органов исполнительной власти по подведению итогов стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2016», передает ТАСС.

«В последнее время мы слышим много упреков от наших западных партнеров, опасающихся выросшего за последние годы уровня боевой готовности и боеспособности наших Вооруженных сил. Плановые мероприятия нашей оперативной и боевой подготовки пытаются выдать за "угрожающие сигналы" соседним странам. Раскручиваются тезисы о военной угрозе, новой холодной войне, очередной гонке вооружения», — пояснил Шойгу.

«Безусловно, это не так. Наши Вооруженные силы должны гарантированно обеспечить безопасность страны. Масштабные мероприятия оперативной и боевой подготовки наших Вооруженных сил - не сигналы кому-то и тем более не угрозы. Это необходимое условие обеспечения боевой готовности военной организации любой страны», — добавил глава Минобороны.

Напомним, что стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2016» прошли с 5 по 10 сентября на территории Южного военного округа.