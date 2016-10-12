Песков опроверг необходимость встречи в нормандском формате

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время необходимости в проведении встречи в нормандском формате нет. Как сообщает РИА Новости, он объяснил это отсутствием необходимого уровня готовности к проведению подобной встречи.

«Мы, если вы знаете, очень аккуратно всегда говорили о таких планах, подчеркивая, что ведется подготовка. И мы сделаем окончательно заявление, когда будем готовы. Такой уровень готовности пока не наступил», — заявил Песков.

Между тем «Группа друзей Украины» призвала включить США в «нормандский формат».

Ранее сообщалось, что Владимир Путин за ужином встретится в Берлине с лидерами Германии и Франции, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и на Украине.