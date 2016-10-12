Обама заявил о непригодности Трампа к президентству

Глава США Барак Обама раскритиковал претендента на пост президента Дональда Трампа и призвал членов Республиканской партии официально отказать ему в поддержке как их кандидату в лидеры страны. Об этом сообщает BBC.

С таким призывом Обама выступил на митинге в поддержку кандидата на пост президента США Хиллари Клинтон. Он подчеркнул, что Трамп «не годится на пост главнокомандующего страны и, безусловно, не годится на роль руководителя величайшей демократии в мирене достоен».

«Ни по своему темпераменту, ни по уровню своей подготовки и знаний, ни по желанию получить эти знания, ни по своей честности он не годен для того, чтобы быть президентом», — заявил американский лидер.

При этом Барак Обама отметил, что кандидат от Республиканской партии заставляет усомниться в своих основных жизненных ценностях, напомнив о недавней огласке истории одиннадцатилетней давности с нелестными высказываниями Трампа о женщинах.

«Наша демократия не работает таким образом» — сказал Обама.

Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что теперь предвыборную кампанию будет вести так, как сам считает нужным, и без поддержки лидеров партии республиканцев.