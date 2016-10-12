СМИ назвали причину отказа Олланда открыть православный центр вместе с Путиным

Президент Франции Франсуа Олланд отказался принять участие в открытии русского православного центра в Париже вместе с президентом России Владимиром Путиным по соображениям безопасности. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Мы не можем проводить праздничные мероприятия, сейчас не та обстановка», – объяснил изданию французский дипломат.

Ранее сообщалось, что визит Путина в Париж отменился именно по той причине, что из списка культурных мероприятий был удален визит на открытие российского центра.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин «будет готов посетить Париж в то время, когда это будет комфортно для президента Олланда».

Глава МИД Франции Жан-Марк Эйро выразил сожаление в связи с отменой визита Путина, но счел настоящей причиной усиление российских авиаударов в Сирии. Он предположил, что российскому президенту было бы «в тягость» их обсуждение.