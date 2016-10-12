«Открытые инновации» 2016: вице-президент AmazonInc. Пол Мисенер выступит на ключевой сессии первого дня Форума

26 – 28 октября 2016 года Технопарк «Сколково» станет площадкой для выступлений ведущих мировых специалистов в сфере инноваций и мировых экономических трендов. Идейные вдохновители и непосредственные творцы мировой технологической революции соберутся на самом масштабном инновационном конгрессе России.

Пол Мисенер (США), вице-президент Amazon, управляющий вопросами инновационной и общественной политики одной из самых передовых современных корпораций, безоговорочного лидера мировой интернет-коммерции, раскроет секрет успеха ее бизнес-модели.

Все время своего более чем 15-летнего вице-президентства Пол Мисенер служит проводником политики гибкости, эффективности и открытости новому, которые отличают Amazon. Мисенер стоит за многими нашумевшими проектами компании, в частности, за разработкой системы доставки товаров по воздуху при помощи дронов, получившей название PrimeAir.

Среди других хедлайнеров Форума:

Зеев Залевский (Израиль), профессор, ученый и предприниматель, придумавший принцип работы Kinect;

Дирк Альборн (США), СЕО в JumpStarter Inc и в Hyperloop Transportation Technologies Inc., с новым взглядом на мегапроекты, одним из которых станет сеть железных дорог, рассчитанная на перевозку пассажиров со скоростью до 1200 км/ч;

Роберт Эпштейн (США), ведущий физиолог Американского института бихевиоральных исследований и технологий, с рассказом о «новом контроле сознания» и идеями о воздействии современных поисковых систем на общественное мнение и принятие решений по важнейшим политическим вопросам.

Форум продлится три дня, каждый из которых будет посвящен отдельной тематике.

Тема первого дня – «Пространство прорыва» – будут обсуждаться глобальные тренды и стоящие перед мировой экономикой вызовы.

Тема второго дня - «Навигатор изменений», где речь пойдет о технологиях и прогрессивных моделях диверсификации и экспансии бизнеса.

Тема третьего дня «Лаборатория креативной экономики» - рецепты создания новых продуктов и генерации идей.

Находясь в фарватере мирового технологического прогресса, «Открытые инновации» 2016 делают ставку на интерактивное общение и на свободный обмен идеями между посетителями Форума и мировыми и российскими практиками в ходе дебатов, дискуссий, мастер-классов и хакатонов.