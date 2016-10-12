Медведев назначил врио главы Росмолодежи

Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении на пост временно исполняющего обязанности главы Росмолодежи Алексея Паламарчука. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правой информации.

«Возложить временно исполнение обязанностей руководителя Федерального агентства по делам молодежи на заместителя руководителя Агентства Паламарчука Алексея Григорьевича», — говорится в тексте документа.

До этого назначения Паламарчук был заместителем руководителя ведомства.

Прежнего главу Росмолодежи Сергея Поспелова Медведев освободил от должности в связи с назначением его исполняющим обязанности главы аппарата Госдумы РФ.