СМИ узнали о возможном назначении Пескова помощником Путина

Действующего помощника президента РФ по международным вопросам Юрия Ушакова могут в ближайшее время отправить в отставку, поскольку в марте 2017 года ему исполнится 70 лет. Не исключено, что освободившееся место займет нынешний пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет «Коммерсантъ».

Среди других кандидатов на роль помощника главы государства — некоторые высокопоставленные сотрудники МИД России и посол РФ в Китае Андрей Денисов. Что касается Юрия Ушакова, то он, как утверждает издание, скорее всего, станет послом России в одной из европейских стран.

Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности подобных перестановок, заявил, что на данный момент «нет никаких признаков» для отставки Ушакова. Напомним, он занимает должность помощника президента по внешнеполитическим вопросам с весны 2012 года, а до этого четыре года являлся замглавы аппарата в правительстве Путина, курируя международную повестку главы кабмина.