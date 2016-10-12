Песков ответил на слухи о своем переходе на место Ушакова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ об отставке помощника главы государства по международным вопросам Юрия Ушакова, заверив, что они оба работают на своих местах, и им «это нравится». Об этом пишет «Интерфакс».

«Вы знаете, что Ушаков работает помощником по международным вопросам, а я работаю заместителем руководителя администрации и пресс-секретарем президента. Нам все нравится. Мы, конечно, все чиновники, мы назначены президентом и будем уволены президентом, но пока мы все работаем на своих местах», — заявил Песков.

При этом Песков подчеркнул, что он не комментирует слухи.

Ранее из публикации «Коммерсанта» стало известно о возможном назначении Пескова помощником Путина. О возможных перестановках заговорили из-за вероятной отставки Ушакова после 70-летнего юбилея.