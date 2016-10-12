СМИ узнали о планах взимать плату за проезд через границы РФ

Российское министерство транспорта собирается по аналогии с системой «Платон» ввести плату за пересечение госграницы автомобилями и грузовыми поездами, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник, знакомый с сутью соответствующего предложения.

В нем говорится, что плата за пересечение государственных границ транспортными средствами пойдет, в частности, на реконструкцию пограничных пунктов пропуска (затраты на это оцениваются в 250 млрд рублей).

На первом этапе предполагается сделать платным проезд через автомобильные и железнодорожные пункты пропуска, при этом взимая с автомобилей плату в зависимости от категории, а с поездов — за тоннаж груза.

Расширенное совещание по этому предложению Минтранс, как утверждает источник «Коммерсанта», собирается провести во второй половине октября. Издание отмечает, что инициатива ведомства была подготовлена в рамках исполнения поручений по итогам заседания Государственной пограничной комиссии (ГПК), состоявшегося в конце августа в Южно-Сахалинске.