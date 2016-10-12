Польша придумала способ побороть зависимость от России

Лидер польской правящей партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что власти страны нашли способ побороть ее зависимость от России — вырыть морской канал через Балтийскую косу, передает ТАСС.

Предполагается, что этот канал, который соединит город-порт Эльблонг с Балтийским морем, продемонстрирует суверенность польского государства. Качиньский пояснил, что Польша давно вынашивала проект строительства морского канала через Балтийскую косу, но не могла его реализовать «из-за противодействия Москвы».

Конкретное решение о строительстве канала было принято польскими властями в 2014 году, в нынешнем месяце они объявили тендер на разработку проекта, а выбор подрядчика запланирован на 2018 год.

Морской канал длиной 1,3 км будет иметь пятиметровую глубину и соединит между собой Гданьский и Калининградский (Вислинский) заливы. С его появлением суда длиной до 100 метров заходить в морской порт Эльблонга. Стоимость строительства канала составит порядка 220 млн долларов.