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12 октября 2016, 20:31
биология Дания палеонтология

Чудовищное божество из книг Лавкрафта дало имя ископаемому киту

Dagonodum mojnum
Dagonodum mojnum
Benjamin Ramassamy

Палеонтолог Бенджамин Рамассами (Benjamin Ramassamy) из Копенгагенского университета опубликовал описание нового вида вымершего кита. Он относился к семейству клюворылых китов (Ziphiidae) и обитал в морских водах в позднем миоцене, около 10 миллионов лет назад.

 
Дагон. Илл.: Mario Zuccarello

Окаменевшие останки кита были найдены в формации Грам на полуострове Ютландия. Он стал первым ископаемым представителем клюворылых китов, найденным в Европе. У кита имелись узкие длинные челюсти, которые он использовал для охоты на рыбу на мелководье. Судя по строению челюстей, он открывал рот, всасывая воду вместе с мелкими рыбешками. Наличие на нижней челюсти выбитых зубов и других повреждений, заставили Рамассими предположить, что обладатель челюсти был самцом и участвовал в драках с другими самцами.

Палеонтолог дал новому виду название Dagonodum mojnum. Родовое название ученый выбрал в честь Дагона – чудовищного божества из произведений Говарда Лавкрафта, представлявшего собой гигантского гуманоида с чертами рыбы и амфибии. В книгах Лавкрафта Дагону поклонялась раса разумных амфибий. Видовое название дано по слову mojn, которое в южно-ютландском диалекте датского языка означает «утро» и используется в качестве приветствия.

Описание нового ископаемого вида опубликовал Zoological Journal.

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