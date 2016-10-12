Чудовищное божество из книг Лавкрафта дало имя ископаемому киту

Палеонтолог Бенджамин Рамассами (Benjamin Ramassamy) из Копенгагенского университета опубликовал описание нового вида вымершего кита. Он относился к семейству клюворылых китов (Ziphiidae) и обитал в морских водах в позднем миоцене, около 10 миллионов лет назад.

Дагон. Илл.: Mario Zuccarello

Окаменевшие останки кита были найдены в формации Грам на полуострове Ютландия. Он стал первым ископаемым представителем клюворылых китов, найденным в Европе. У кита имелись узкие длинные челюсти, которые он использовал для охоты на рыбу на мелководье. Судя по строению челюстей, он открывал рот, всасывая воду вместе с мелкими рыбешками. Наличие на нижней челюсти выбитых зубов и других повреждений, заставили Рамассими предположить, что обладатель челюсти был самцом и участвовал в драках с другими самцами.

Палеонтолог дал новому виду название Dagonodum mojnum. Родовое название ученый выбрал в честь Дагона – чудовищного божества из произведений Говарда Лавкрафта, представлявшего собой гигантского гуманоида с чертами рыбы и амфибии. В книгах Лавкрафта Дагону поклонялась раса разумных амфибий. Видовое название дано по слову mojn, которое в южно-ютландском диалекте датского языка означает «утро» и используется в качестве приветствия.

Описание нового ископаемого вида опубликовал Zoological Journal.