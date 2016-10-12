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12 октября 2016, 12:06
медицина сердце

Физическая активность в гневе увеличивает риск сердечного приступа в три раза

Спортзал
Спортзал
Wikimedia Commons

Врачи предупредили, что люди, приходящие в спортзал, чтобы “выпустить пар”, когда они рассержены, рискуют своим здоровьем. Исследование показало, что в таком состоянии риск сердечного приступа возрастает в три раза в первый час занятий.

Ранее уже было известно, что эмоциональное возбуждение и тяжелая физическая нагрузка по отдельности увеличивают вероятность сердечного приступа. Объединение этих двух факторов ведет к еще большему возрастанию риска. Как указывает ведущий автор исследования Эндрю Смит (Andrew Smyth) из Университета Макмастера, экстремальные физические и эмоциональные факторы оказывают на организм схожее влияние. В обеих ситуациях у человека возрастает кровяное давление и частота сердечных сокращений. При этом приток крови к сердцу сокращается, что особенно опасно, если в коронарных сосудах уже есть холестериновые бляшки, которые могут блокировать сосуд и привести к сердечному приступу.

Такой вывод был сделан после анализа анкет 12461 пациента из 52 стран. Они отвечали на вопросы о факторах, предшествовавших их сердечному приступу. Результаты показали, что 13% (1650 человек) занимались физическими упражениями, в то время как 14% (1752 человек) были рассержены или расстроены. Эксперты приняли во внимание влияние и другие факторы риска, такие как возраст, курение, ожирение, высокое кровяное давление и другие проблемы со здоровьем.

«Регулярная физическая активность несет множество преимуществ для здоровья, включая профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому мы советуем продолжать ее, – говорит Эндрю Смит. – Тем не менее, мы рекомендуем людям, которые рассержены или расстроены и хотят позаниматься, чтобы “выпустить пар”, не превышать пределы своих повседневных физических нагрузок».

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