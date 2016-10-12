Угощение для древнего пира найдено в Канаде

В канадской провинции Альберта археологи нашли земляную печь с угощением, приготовленным для пира, который должен был состояться примерно 1600 лет назад. Почему пир не состоялся, остается неизвестным.

Находка была сделана возле знаменитого обрыва Хед-Смэшт-Ин-Баффало-Джамп в Скалистых горах, признанного объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В течение более пяти тысяч лет одиннадцатиметровый обрыв использовался индейскими народами для охоты на бизонов. Загонщики направляли стадо бизонов к обрыву, падая, животные ломали ноги и становились легкой добычей. Их убивали и относили туши в близлежащий лагерь, где разделывали и готовили мясо.

Мясо бизонов индейцы запекали в земляных печах. Археологи были весьма удивлены, когда обнаружили одну из таких печей, возрастом около 1600 лет, с нетронутым содержимым. «Это все равно, как поставить индейку в духовку и не вынуть ее к угощению на день благодарения», – говорит руководитель археологического проекта Боб Дэйв (Bob Dawe) из Королевского музея Альберты в Эдмонтоне.

Устройство индейской земляной печи было достаточно сложным. Яма, площадью примерно с обеденный стол, облицовывалась изнутри камнем. На камень помещались прутья, а поверх клали куски мяса. Затем сверху мясо заваливали глиной и разводили на поверхности большой костер. В течение ночи мясо медленно жарилось. Утром земляную печь вскрывали и начинался большой пир. Подобный способ приготовления мяса был известен жителям самых разных частей света как минимум с эпохи неолита. Находка Боба Дэйва и его коллег стала первой невскрытой земляной печью, встреченной археологами в Северной Америке.

Ученые аккуратно окопали земляную печь со всех сторон, залили ее для сохранности гипсом и извлекли целиком при помощи подъемного крана. Они планируют вскрыть ее и изучить содержимое в условиях музейной лаборатории. По словам Дэйва, процесс может занять месяцы. Рядом с земляной печью археологи нашли кремневые наконечники стрел, а также кости молодых зубров и животных семейства псовых (пока не удалось определить, были ли это волки или койоты). После исследований реконструированная земляная печь станет частью музейной экспозиции.

Боб Дэйв говорит, что печь с готовой едой могла быть брошена только в каких-то чрезвычайных обстоятельствах. Ими могли стать степной пожар, снежный буран или нападение врагов.