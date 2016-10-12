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12 октября 2016, 10:50
астрономия космос планетология

Астрономы хотят сфотографировать экзопланету

Экзопланета в системе Альфа Центавра
Экзопланета в системе Альфа Центавра
Илл.: ESO/L. Calçada/Nick Risinger

Объявлено о начале масштабного проекта, целью которого будет получить первую в истории фотографию экзопланеты.

Такую идею хотят воплотить в жизнь частные научные организации BoldyGo Institute и Mission Centaur, также к проекту надеются привлечь партнеров из академических институтов и национальных аэрокосмических агентств. Проект, получивший название Project Blue, будет состоять в запуске на околоземную орбиту небольшого космического телескопа, который нацелится на двойную звезду альфа Центавра. Предполагается, что у этой звезды есть одна или даже две планеты, расположенные в так называемой обитаемой зоне, то есть на них теоретически возможно наличие жидкой воды и жизни.

Сейчас счет известных ученым экзопланет уже идет на тысячи, но все они обнаружены по косвенным признакам: кратковременному изменению блеска звезд или гравитационному воздействию, которое планеты оказывает на звезду. Участники Project Blue надеются получить фотографию экзопланеты, пусть планета на ней и будет выглядеть всего лишь как светлая точка.

Выполнить эту задачу будет нелегко. Альфа Центавра расположена на расстоянии 4,4 световых года от Земли. Создатели нового космического телескопа должны будут, во-первых, обеспечить точное его наведение на звезду, во-вторых, отделить свет самой звезды и отраженный свет ее планеты, и в-третьих, сфокусировать изображение планеты для получения снимка.

По словам бывшего директора НАСА по астрофизике и руководителя BoldyGo Institute Йона Морзе (Jon Morse), участники проекта рассчитывают уложиться в 50 миллионов долларов. Процесс получения снимка после того, как телескоп уже будет на орбите, может занять до двух лет.

Недавно проект получения прямого изображения экзопланеты предложили Руслан Беликов и Эдуардо Бендек из Исследовательского центра Эймса НАСА. Их космический телескоп Acesat (Alpha Centauri Exoplanet Satellite) показался НАСА слишком рискованным проектом, чтобы взяться за его реализацию, но работа над технологией продолжается. По словам Руслана Беликова, изображение экзопланеты даже в виде грубой точки может оказаться полезным для установления ее точной орбиты и размеров, а, возможно, и для выяснения, есть ли у этой планеты атмосфера.

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