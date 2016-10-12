Путин заявил о желании дружить с США

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии восьмого инвестиционного форума «ВТБ Капитала «Россия зовет!» заявил, что обеспокоен ухудшением российско-американских отношений. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что Россия хотела бы иметь дружеские отношения с такой великой страной.

Глава государства отверг обвинения в хакерских атаках на иностранные ведомства. Путин напомнил, что ни один из опубликованных документов не содержит информации, отвечающей интересам России. По мнению Путина, истерика нагнетается для того, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от содержания документов.

Владимир Путин заявил, что все участники предвыборной гонки в США злоупотребляют антироссийской риторикой. Он сообщил, что считает несерьезным использование России в качестве разменной монеты во внутриполитической борьбе в ущерб двусторонним отношениям.

Российский президент подчеркнул, что Россия будет работать с любым избранным президентом США, если он захочет диалога.

«Американский народ сделает тот выбор, который посчитает нужным, и при любом раскладе мы будем работать с любым лидером США… Если, конечно, руководитель США хочет работать с нашей страной», — заявил Путин.