Президент пообещал в 2016 году обновить исторический минимум инфляции в РФ

Выступая на форуме «Россия зовет!» президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2016 году инфляция в стране опустится ниже показателя в 6%. Об этом сообщают РИА Новости.

«Снижается инфляция, на начало октября она составила 6,4% в годовом выражении. Напомню, уважаемые коллеги, год назад на начало октября 2015 года инфляция в годовом выражении составляла 15,7%, сейчас 6,4%. Мы видим прогресс очевидный. Ожидаем, что по итогам 2016 года инфляция обновит исторический минимум и будет ниже 6%. Самый низкий уровень в новейшей истории России был в 2011 году — это было 6,1%», — сказал президент.

В свою очередь, глава ВТБ Андрей Костин заявил, что замедляющаяся инфляция позволит ЦБ снизить ключевую ставку в следующем году. «Есть шансы, что ключевая ставка будет снижена до 7-8%, что будет намного лучше для экономики, чем текущие 10%», — сообщил Андрей Костин.