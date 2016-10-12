Путин назвал виновника удара по гумконвою близ Алеппо

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему известно, что удар по гумконвою ООН в Сирии нанесла одна из террористических организаций. Об этом он сообщил на пленарном заседании восьмом инвестиционном форуме «Россия зовет!» сообщает РИА Новости.

«Мы же видим, что происходит — это огульные совершенно обвинения России во всех смертных грехах, во всех преступлениях. Удар по этой гуманитарной колонне. Но мы-то знаем, кто нанес удар по этой гуманитарной колонне. Это одна из террористических организаций. И мы знаем, что, скажем, американцы об этом знают, но предпочитают занять другую позицию, заняться огульными обвинениями в адрес России. Это делу не поможет», — заявил Путин.

Ранее об информированности по этом вопросу говорил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Он заявил, что ему известны причины, по которым интерес к случившемуся у американских военных начал «увядать».