Путин обвинил в сирийском конфликте США с союзниками

Российский лидер Владимир Путин заявил, что ответственность за сложившуюся ситуацию в Сирии и регионе несут в первую очередь Соединенные Штаты и их союзники. Такое мнение президент РФ высказал в интервью французскому телеканалу TF1, текст которого опубликован на сайте Кремля.

Критическим замечанием в адрес США и союзников Путин ответил на просьбу прокомментировать жесткую антироссийскую риторику насчет авиаударов по Алеппо — например, со стороны президента и министра иностранных дел Франции, а также главы Госдепа. По словам российского лидера, все обвинения в адрес РФ — это «политическая риторика», не соотносящаяся с реальным положением дел.

Путин предложил вспомнить, как все «взахлеб поддерживали» так называемую арабскую весну. «Ну и где этот оптимизм? Чем это все закончилось?» — спросил президент России у журналистов.

Он также отметил, что с территорий, по которым волной прокатились «революции», до этого не исходило никаких угроз в адрес ни США, ни Франции, ни России. «Теперь это источник террористической угрозы. Наша цель заключается в том, чтобы того же самого не допустить на территории Сирии», — заключил президент РФ.