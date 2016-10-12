Прокурор попросил от 2 лет тюрьмы для участников «гонки» на Gelandewagen

Гособвинение попросило суд назначить трем фигурантам дела о «гонках» на Mercedes Gelandewagen в Москве наказание в виде лишения свободы на максимальный срок до двух лет и семи месяцев, передает ТАСС.

«Подсудимые в ходе предыдущих заседаний не признали вину, но она полностью подтверждается материалами уголовного дела. Прошу признать их виновными и приговорить Маджидова и Шамсуарова к двум годам и одному месяцу в исправительной колонии общего режима, Ускова — к двум годам и семи месяцам колонии общего режима», — сказал прокурор. Все они обвиняются в угрозе применении насилия в отношении представителей власти и оскорблении представителей власти. Максимальная мера пресечения за указанные преступления варьируется от года исправительных работ до пяти лет лишения свободы.

В свою очередь, адвокаты фигурантов дела просили суд оправдать их.

Расследование дела в отношении «гонщиков» на Gelandewagen Абдувахоба Маджидова, Руслана Шамсуарова и Виктора Ускова было завершено 17 августа.

22 мая 2016 года молодые люди устроили автогонку с представителями власти. За рулем внедорожника сидел Маджидов, сын вице-президента «Лукойла» Руслан Шамсуаров вел трансляцию «гонки» в Periscope, сопровождая ее оскорбительными высказываниями в адрес преследователей. Кроме них, в машине находились Виктор Усков и Мара Багдасарян. Когда полицейские попытались преследовать автомобиль, Gelandewagen начал совершать опасные маневры, поставив под угрозу жизни и здоровье сотрудников полиции.

В ходе следствия был установлен четвертый соучастник преступления. Ему заочно предъявлено обвинение, в связи с розыском 20-летнего мужчины дело выделено в отдельное производство.