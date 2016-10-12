Спасенные члены экипажа затонувшего плавкрана доставлены на берег

Пять из восьми членов экипажа затонувшего в районе Ливадии плавучего крана доставлены в Балаклавскую бухту под Севастополем. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.

«Доставлены, все пятеро здоровы», — сообщил собеседник агентства. При этом еще трое членов экипажа числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что плавкран затонул в ночь с 11 на 12 октября на траверзе «Ласточкино гнездо» при проведении работ по укладке подводного трубопровода. Следственным комитетом РФ по Крыму возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц.