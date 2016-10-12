Роскосмос заказал аппарат для изучения магнитосферы Земли за 2,17 млрд рублей

Аппарат для изучения магнитосферы Земли, запуск которого запланирован на 2021 год, планируется создать в рамках тендера, объявленного госкорпорацией «Роскосмос», передает РИА Новости. В условиях тендера указано, что максимальная стоимость контракта составляет 2,17 млрд рублей.

Предполагается, что этот аппарат будет оснащен комплексом научной аппаратуры «Странник», которая предназначена для изучения взаимодействия волн и частиц на внешних границах магнитосферы Земли и взаимодействия с ней солнечного ветра.

Напомним, ранее стало известно о том, что социальная сеть «ВКонтакте» к своему дню рождения организовала совместный проект с Роскосмосом, итогом которого должна стать отправка на МКС робота-пса Спотти: он сможет транслировать экипажу станции весь контент, который размещают пользователи соцсети.