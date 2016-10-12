Президент РЖД отказался от субсидий в 2017 году

Президент ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Олег Белозеров заявил, что его ведомство не будет просить у правительства РФ субсидии на 2017 год. Он также сообщил, что в настоящее время обсуждается уровень тарифа, сообщает ТАСС.

Как рассказал Белозеров, его индексация может быть разделена по классам грузов.

«Дифференциация и по классам, и, вероятно, по видам грузов будет. Но, скорее всего, по классам», — сообщил он.

Белозеров подтвердил, что основной задачей является компенсация затрат на перевозки низкодоходных грузов. По поводу размеров роста тарифов президент РЖД заявил, что «есть развилки», но он постарается не превышать инфляцию.

Ранее вице-премьер РФ, председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович говорил, что индексация грузовых железнодорожных тарифов на 2017 год может превысить 4,5%, заложенные в прогнозе Минэкономразвития.

В 2016 году была поставлена задача не допустить фактического роста ставки выше 7,5%. Однако на деле индексация грузовых тарифов РЖД составила 9%.